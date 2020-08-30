...WINDY AND DRY CONDITIONS OVER PARTS OF SOUTHEAST WYOMING AND
THE NEBRASKA PANHANDLE SUNDAY...
...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO
8 PM MDT THIS EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY FOR FIRE
WEATHER ZONES 310 AND 313...
* AFFECTED AREA...FIRE WEATHER ZONE 310 AND 313.
* WIND...NORTHWEST 15 TO 20 MPH SUSTAINED WITH GUSTS TO 30 MPH.
* HUMIDITY...12 TO 15 PERCENT.
* HAINES...5.
* IMPACTS...ANY FIRES THAT DEVELOP WILL LIKELY SPREAD RAPIDLY.
OUTDOOR BURNING IS NOT RECOMMENDED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE EITHER OCCURRING NOW....OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS...LOW RELATIVE HUMIDITY...AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
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Bob and Dee Clary celebrated their 60th wedding anniversary last week.
The couple, who met in the Nebraska Wesleyan University cafeteria in 1957 (Bob was the dishwasher and Dee was a cashier), were married Aug. 27, 1960, at Cozad United Methodist Church in Cozad, Nebraska.