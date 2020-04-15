Bonnie Bartley, 62, of Cheyenne died April 9 at her home.
She was born Dec. 5, 1957, in Cheyenne.
Cremation has taken place, and services are pending.
Cloudy with rain and snow. Temps nearly steady in the mid to upper 30s. Winds N at 10 to 20 mph. Chance of precip 70%..
Periods of snow. Some rain may mix in. Low 16F. Winds NE at 10 to 20 mph. Chance of snow 100%. Snow accumulating 5 to 8 inches.
Updated: April 15, 2020 @ 12:58 pm
...A DEVELOPING WINTER WEATHER STORM WILL BRING ACCUMULATING SNOW TO SOUTHEAST WYOMING WEDNESDAY AFTERNOON THROUGH THURSDAY AFTERNOON... ...WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO 6 PM MDT THURSDAY... * WHAT...HEAVY SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 5 TO 9 INCHES. NORTHEAST WINDS UP TO 30MPH WILL CREATE AREAS OF BLOWING AND DRIFTING SNOW. * WHERE...SOUTHERN NEBRASKA PANHANDLE TO INCLUDE SCOTTSBLUFF, KIMBALL, SIDNEY. SOUTHEAST WYOMING PLAINS TO INCLUDE CHEYENNE, TORRINGTON AND WHEATLAND. LOWER ELEVATIONS WEST OF THE LARAMIE RANGE TO INCLUDE MUDDY GAP, RAWLINS, AND ELK MOUNTAIN. * WHEN...FROM 6 PM THIS EVENING TO 6 PM MDT THURSDAY. * IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT TO IMPOSSIBLE THIS EVENING THROUGH FRIDAY MORNING. PLAN ON TRAVEL DELAYS AND SNOW COVERED ROADS. STRONG WINDS CREATING BLOWING SNOW AND POOR VISIBILITY AT TIMES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY. THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1. &&
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