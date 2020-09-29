John Wallace Brown

 

1946-2020 John Wallace Brown, 74, of Cheyenne died September 27. At his home surrounded by loved ones. John was born August 29, 1946, in Logan, West Virginia. Funeral services will be held at 3:00 p.m., Wednesday, in Wiederspahn-Radomsky Chapel. Interment will be at Forest Lawn Cemetery in Pecks Mill, West Virginia.

To send flowers to the family of John Brown, please visit Tribute Store.

Service information

Sep 30
Service
Wednesday, September 30, 2020
3:00PM-4:00PM
Wiederspahn-Radomsky Chapel of the Chimes
1900 East 19th Street
Cheyenne, WY 82001
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