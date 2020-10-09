Rodney D. Clark

 

1942-2020 Rodney D. Clark, 77, of Cheyenne died October 8. He was born November 9, 1942 in Cheyenne. Funeral Service will be conducted Tuesday at 1:00 p.m. at Lakeview Chapel at Schrader, Aragon and Jacoby Funeral Home with interment to follow in Cheyenne Memorial Gardens. Reception to follow interment at Schrader Reception Center. Condolences may be offered at www.schradercares.com.

To plant a tree in memory of Rodney Clark as a living tribute, please visit Tribute Store.
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