1926-2020 Alice Cornelius, 94, of Cheyenne died September 18. She was born July 29, 1926 to William R. and Francel Jarvis Krueger on their ranch north of Laramie. To view the entire obituary please go to www.wrcfuneral.com

To plant a tree in memory of Alice Cornelius as a living tribute, please visit Tribute Store.
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