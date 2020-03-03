Dirk Leroy Portenier, 53, of Cheyenne died Feb. 29 in Hillsdale.
He was born Feb. 4, 1967, in Sidney, Neb.
No services are planned at this time.
...HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 11 PM MST WEDNESDAY... * WHAT...WEST WINDS 35 TO 45 MPH AND GUSTS UP TO 65 MPH. AREAS OF BLOWING SNOW WILL CREATE ADDITIONAL TRAVEL IMPACTS ALONG INTERSTATE 80 AND 25 WITH SLICK ROADS AND LOW VISIBILITIES. * WHERE...EAST PLATTE COUNTY AND CENTRAL LARAMIE COUNTY COUNTIES. * WHEN...UNTIL 11 PM MST WEDNESDAY. * IMPACTS...MAINLY TO TRANSPORTATION. TRAVEL WILL BE DIFFICULT ESPECIALLY FOR LIGHTWEIGHT, HIGH PROFILE VEHICLES AND CAMPERS. BLOWING SNOW WILL CREATE AREAS OF LOW TO LIMITED VISIBILITY ALONG WITH SLICK TO SNOW-COVERED ROADWAYS. * ADDITIONAL DETAILS... PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... PEOPLE ARE URGED TO SECURE LOOSE OBJECTS THAT COULD BE BLOWN AROUND OR DAMAGED BY THE WIND. &&
GUSTY WINDS LIKELY THIS AFTERNOON ACROSS THE HIGH PLAINS... STRONG WESTERLY WINDS WILL DEVELOP LATE THIS MORNING AND AFTERNOON FOR EASTERN WYOMING AND THE WESTERN NEBRASKA PANHANDLE. WINDS COULD GUST AS HIGH AS 55 MPH AT TIMES THROUGH THE AFTERNOON ENDING EARLY THIS EVENING. SECURE LOOSE OUTDOOR ITEMS AND USE CAUTION IF TRAVELING IN A HIGH A PROFILE VEHICLE. HIGH WIND WARNINGS REMAIN IN EFFECT FOR THE WIND PRONE PORTIONS OF SOUTHEASTERN WYOMING THROUGH THIS EVENING. FOR MORE INFO PLEASE SEE WEATHER.GOV/CYS
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