Simon C. Duran

 

1955-2020 Simon C. Duran, 65, of Cheyenne died September 24. Viewing to be held at Wiederspahn Radomsky Chapel October 9, 2020 from 9:00 AM to 5:00. Services to be held at 2:00 PM, October 10, 2020.

To send flowers to the family of Simon Duran, please visit Tribute Store.

Service information

Oct 9
Visitation
Friday, October 9, 2020
9:00AM-5:00PM
Wiederspahn-Radomsky Chapel of the Chimes
1900 East 19th Street
Cheyenne, WY 82001
Order flowers
Guaranteed delivery before the Visitation begins.
Oct 10
Service
Saturday, October 10, 2020
2:00PM-3:00PM
Wiederspahn-Radomsky Chapel of the Chimes
1900 East 19th Street
Cheyenne, WY 82001
Order flowers
Guaranteed delivery before the Service begins.
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