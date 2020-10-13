Eleanor "Ellie" Ann Farris
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1940-2020 Eleanor "Ellie" Ann Farris, 80, of Cheyenne died October 8. At Davis Hospice Center. She was born Jan. 22, 1940, in St. Louis, Missouri. Memorial Service will be held at 10:30 a.m., Friday, in Wiederspahn-Radomsky Chapel. For full obituary please visit www.wrc.funeral.com

To plant a tree in memory of Eleanor Farris as a living tribute, please visit Tribute Store.
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