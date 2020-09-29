Akiharu "Aki" Fujinami

 

1944-2020 Akiharu "Aki" Fujinami, 75, of Cheyenne died September 22. Aki was born November 3, 1944 in Shizuokaken, Japan. A celebration of life will be held Sunday, October 4, 2020 from 2:00 p.m. to 4:00 p.m. at the Schrader Reception Center. Condolences may be offered at www.schradercares.com.

To plant a tree in memory of Akiharu Fujinami as a living tribute, please visit Tribute Store.
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