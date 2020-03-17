Chapman

Robert D., Cheyenne. Visitation 9 a.m. to 1:45 p.m. Thursday at Wiederspahn-Radomsky Chapel. Service 2 p.m. Thursday at Wiederspahn-Radomsky Chapel. Interment at Cheyenne Memorial Gardens.

Gilham

Ronald, Cheyenne. Private family service.

Hayes

Noel Van, Cheyenne. Service 11 a.m. today at Our Savior Lutheran Church.

To plant a tree in memory of March Tuesday as a living tribute, please visit Tribute Store.

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