...MAJOR WINTER STORM TO BRING WIDESPREAD SNOW...WIND...AND
TRAVEL IMPACTS TO SOUTHEAST WYOMING AND NEBRASKA PANHANDLE
BEGINNING WEDNESDAY AFTERNOON THROUGH FRIDAY...
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 9 PM WEDNESDAY TO 10 AM
MDT THURSDAY...
...BLIZZARD WARNING IN EFFECT FROM 10 AM THURSDAY TO 6 AM MDT
FRIDAY...
* WHAT...FOR THE BLIZZARD WARNING, BLIZZARD CONDITIONS EXPECTED.
TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 6 INCHES AND ICE ACCUMULATIONS
OF A LIGHT GLAZE. WINDS GUSTING AS HIGH AS 50 MPH. FOR THE
WINTER WEATHER ADVISORY, MIXED PRECIPITATION EXPECTED. TOTAL
SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 3 INCHES AND ICE ACCUMULATIONS OF A
LIGHT GLAZE. WINDS GUSTING AS HIGH AS 40 MPH.
* WHERE...EAST PLATTE...CONVERSE...NIOBRARA...GOSHEN...CENTRAL
AND EASTERN LARAMIE COUNTIES INCLUDING DOUGLAS...LUSK...
WHEATLAND...TORRINGTON...CHEYENNE AND PINE BLUFFS.
* WHEN...FOR THE BLIZZARD WARNING, FROM 10 AM THURSDAY TO 6 AM
MDT FRIDAY. FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, FROM 9 PM
WEDNESDAY TO 10 AM MDT THURSDAY.
* IMPACTS...AREAS OF BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE
VISIBILITY. CONDITIONS WILL BE HAZARDOUS TO LIVESTOCK AND
NEWBORN CALVES. TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING OR EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TRAVEL SHOULD BE RESTRICTED TO EMERGENCIES ONLY. IF YOU MUST
TRAVEL, HAVE A WINTER SURVIVAL KIT WITH YOU. IF YOU GET STRANDED,
STAY WITH YOUR VEHICLE.
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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