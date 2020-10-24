Michael S. Gentry

 

1960-2020 Michael S. Gentry, 60, of Cheyenne died October 15. At his home. He was born on Feb. 1, 1960, in Kilgore, TX. Cremation has taken place. Please visit www.wrcfuneral.com to leave memories and condolences for the family.

To plant a tree in memory of Michael Gentry as a living tribute, please visit Tribute Store.
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