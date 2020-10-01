Samuel F. Hernandez

 

1947-2020 Samuel F. Hernandez, 73, of Cheyenne died September 27. He was born August 15, 1947 in Cheyenne. A Celebration of Life will be 1:00 p.m. Sunday the American Legion Post #6, Condolences may be offered at www.schradercares.com.

To plant a tree in memory of Samuel Hernandez as a living tribute, please visit Tribute Store.
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