1978-2020 William Dewayne Hobbs, 42, of Cheyenne died September 20. Services will be held October 24, at 1:00 p.m. at Cross Point Fellowship Church
To plant a tree in memory of William Hobbs as a living tribute, please visit Tribute Store.
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