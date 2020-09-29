1938-2020 Mary C. Johnson, 82, of Cheyenne died September 28. At Life Care Center of Cheyenne. She was born on June 20, 1938, in Sterling, Colorado. Cremation has taken place. For full obituary please visit www.wrcfuneral.com.

To plant a tree in memory of Mary Johnson as a living tribute, please visit Tribute Store.
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