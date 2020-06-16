Isabel E. "Liz" Jones

 

1936-2020 Isabel E. "Liz" Jones, 83, of Cheyenne died March 22. Funeral Liturgy will be Saturday, 10:00 a.m., at St. Joseph''s Cathedral with burial to follow in the City Columbarium. To send the family condolences please visit www.wrcfuneral.com.

To plant a tree in memory of Isabel Jones as a living tribute, please visit Tribute Store.
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