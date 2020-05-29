...SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY FOR SOUTHERN GOSHEN AND NORTHEASTERN
LARAMIE COUNTIES UNTIL 830 PM MDT...
AT 743 PM MDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM 9
MILES WEST OF GUN BARREL, OR 27 MILES NORTHEAST OF CHEYENNE, MOVING
SOUTHEAST AT 20 MPH.
PENNY SIZE HAIL AND WINDS IN EXCESS OF 40 MPH WILL BE POSSIBLE WITH
THIS STORM.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
GUN BARREL.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TORRENTIAL RAINFALL IS ALSO OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD
TO LOCALIZED FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED
ROADWAYS.
FREQUENT CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THIS STORM.
LIGHTNING CAN STRIKE 10 MILES AWAY FROM A THUNDERSTORM. SEEK A SAFE
SHELTER INSIDE A BUILDING OR VEHICLE.
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