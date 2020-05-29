Winfried E. Liebe

 

1938-2020 Winfried E. Liebe, 81, of Cheyenne died May 26 at Davis Hospice. He was born December 19, 1938, in Berlin, Germany. Burial location is at Cheyenne Memorial Gardens.

To plant a tree in memory of Winfried Liebe as a living tribute, please visit Tribute Store.
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