1931-2020 Louise Ann Lippold, 88, of Cheyenne died September 24. She was born on October 2, 1931 in Hanna, Wyoming. Cremation is under the care of Schrader, Aragon and Jacoby Funeral Home. Condolences may be offered at www.schradercares.com.

To plant a tree in memory of Louise Lippold as a living tribute, please visit Tribute Store.
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