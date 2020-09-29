Sandra Lubbers

 

1948-2020 Sandra Lubbers, 72, of Cheyenne died August 21. She was born in Laramie, WY on June 15, 1948 to Phyllis and Harvey Pier. No services have been scheduled at this time.

To plant a tree in memory of Sandra Lubbers as a living tribute, please visit Tribute Store.
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