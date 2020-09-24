Senaida Medina

 

1934-2020 Senaida Medina, 86, of Egbert, Wyoming died September 19. She was born on June 14, 1934 in La Cueva, New Mexico. Visitation will be Saturday 9-4 at Wiederspahn-Radomsky Chapel. Services will be Monday, 10:00 a.m., at St. Paul's Catholic Church in Pine Bluffs. To view the full obituary please visit www.wrcfuneral.com

To plant a tree in memory of Senaida Medina as a living tribute, please visit Tribute Store.
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