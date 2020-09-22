1957-2020 Dirk K Miller, 62, of Cheyenne died September 19. He was born on November 6, 1957 in Alta, IA to Eldon and Norma Miller. A Celebration of Life will be held on Saturday, October 10, 2020 at 2:00 pm at The Gathering Place, 1900 E 21st St, Cheyenne, WY 82001.

To plant a tree in memory of Dirk Miller as a living tribute, please visit Tribute Store.
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