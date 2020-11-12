Brenda Kay Nichol
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1955-2020 Brenda Kay Nichol, 64, of Cheyenne died November 12. She was born on December 4, 1955 in Cheyenne to Melvin J and Shirley Jean Fales Carpenter. For service information please go to www.wrcfuneral.com

To plant a tree in memory of Brenda Nichol as a living tribute, please visit Tribute Store.
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