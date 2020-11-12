...HIGH WIND WATCH REMAINS IN EFFECT FROM FRIDAY EVENING THROUGH
SATURDAY EVENING...
* WHAT...SUSTAINED WEST WINDS 35 TO 45 MPH WITH GUSTS UP TO 65
MPH POSSIBLE.
* WHERE...EAST PLATTE COUNTY, GOSHEN COUNTY, CENTRAL LARAMIE
COUNTY AND EAST LARAMIE COUNTY.
* WHEN...FROM FRIDAY EVENING THROUGH SATURDAY EVENING.
* IMPACTS...TRAVEL IMPACTS EXPECTED. LIGHTWEIGHT, HIGH PROFILE
VEHICLES SUCH AS TRACTOR TRAILERS AND THOSE TOWING CAMPER
TRAILERS STAND A HIGH RISK OF BLOWOFF OR BLOW OVERS. EXPECT
TRAVEL DELAYS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MONITOR THE LATEST FORECASTS AND WARNINGS FOR UPDATES ON THIS
SITUATION. FASTEN LOOSE OBJECTS OR SHELTER OBJECTS IN A SAFE
LOCATION PRIOR TO THE ONSET OF WINDS.
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