Donald E. Osban
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1930-2020 Donald E. Osban, 90, of Cheyenne died November 7. At Davis Hospice Center. He was born July 12, 1930, in Lamar, Colorado. Cremation has taken place. To view the full obituary please visit our website at www.wrcfuneral.com

To plant a tree in memory of Donald Osban as a living tribute, please visit Tribute Store.
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