1950-2020 Ronald Kenneth Pettit, 69, of Cheyenne died September 2. He was born December 3, 1950 in Waynesburg, Pennslyvania. Cremation is under the care of Schrader, Aragon and Jacoby Funeral Home. Condolences may be made at www.schradercares.com.

To plant a tree in memory of Ronald Pettit as a living tribute, please visit Tribute Store.
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