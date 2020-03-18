Richard Vandegrift, 86, of Cheyenne died March 16 in Cheyenne.
He was born June 5, 1933, in Idalia, Colo.
Per his request, there will be no services.
Condolences may be offered at www.schradercares.com.
Sunny skies this morning. Scattered showers and thunderstorms developing during the afternoon. High 52F. Winds SE at 10 to 20 mph. Chance of rain 60%..
Showers and thundershowers this evening, mainly cloudy late with periods of rain or snow. Low 31F. Winds NNE at 10 to 20 mph. Chance of precip 70%. Snow accumulations less than one inch.
Updated: March 18, 2020 @ 11:39 am
...MAJOR WINTER STORM TO BRING WIDESPREAD SNOW...WIND...AND TRAVEL IMPACTS TO SOUTHEAST WYOMING AND NEBRASKA PANHANDLE BEGINNING THIS AFTERNOON THROUGH FRIDAY... ...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 PM THIS EVENING TO 10 AM MDT THURSDAY... ...BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM THURSDAY TO 6 AM MDT FRIDAY... * WHAT...FOR THE BLIZZARD WARNING, BLIZZARD CONDITIONS EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 5 TO 8 INCHES AND ICE ACCUMULATIONS OF A LIGHT GLAZE. WINDS GUSTING AS HIGH AS 50 MPH. FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, MIXED PRECIPITATION EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF UP TO TWO INCHES AND ICE ACCUMULATIONS OF UP TO A TENTH OF AN INCH. WINDS GUSTING AS HIGH AS 40 MPH. * WHERE...ENTIRE WESTERN NEBRASKA PANHANDLE...INCLUDING HARRISON...CHADRON...ALLIANCE...SCOTTSBLUFF...KIMBALL AND SIDNEY...AND THE SOUTHEAST WYOMING I-25 CORRIDOR AND EAST...INCLUDING CHEYENNE...WHEATLAND...DOUGLAS...AND LUSK. * WHEN...FOR THE BLIZZARD WARNING, FROM 10 AM THURSDAY TO 6 AM MDT FRIDAY. FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, FROM 9 PM WEDNESDAY TO 10 AM MDT THURSDAY. * IMPACTS...AREAS OF BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. CONDITIONS WILL BE HAZARDOUS TO LIVESTOCK AND NEWBORN CALVES. TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. THE HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING OR EVENING COMMUTE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TRAVEL SHOULD BE RESTRICTED TO EMERGENCIES ONLY. IF YOU MUST TRAVEL, HAVE A WINTER SURVIVAL KIT WITH YOU. IF YOU GET STRANDED, STAY WITH YOUR VEHICLE. SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING. THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1. &&
...MAJOR WINTER STORM TO BRING WIDESPREAD SNOW...WIND...AND TRAVEL IMPACTS TO SOUTHEAST WYOMING AND NEBRASKA PANHANDLE BEGINNING THIS AFTERNOON THROUGH FRIDAY... ...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 PM THIS EVENING TO 10 AM MDT THURSDAY... ...BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM THURSDAY TO 6 AM MDT FRIDAY... * WHAT...FOR THE BLIZZARD WARNING, BLIZZARD CONDITIONS EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 5 TO 8 INCHES AND ICE ACCUMULATIONS OF A LIGHT GLAZE. WINDS GUSTING AS HIGH AS 50 MPH. FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, MIXED PRECIPITATION EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF UP TO TWO INCHES AND ICE ACCUMULATIONS OF UP TO A TENTH OF AN INCH. WINDS GUSTING AS HIGH AS 40 MPH. * WHERE...ENTIRE WESTERN NEBRASKA PANHANDLE...INCLUDING HARRISON...CHADRON...ALLIANCE...SCOTTSBLUFF...KIMBALL AND SIDNEY...AND THE SOUTHEAST WYOMING I-25 CORRIDOR AND EAST...INCLUDING CHEYENNE...WHEATLAND...DOUGLAS...AND LUSK. * WHEN...FOR THE BLIZZARD WARNING, FROM 10 AM THURSDAY TO 6 AM MDT FRIDAY. FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, FROM 9 PM WEDNESDAY TO 10 AM MDT THURSDAY. * IMPACTS...AREAS OF BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. CONDITIONS WILL BE HAZARDOUS TO LIVESTOCK AND NEWBORN CALVES. TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. THE HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING OR EVENING COMMUTE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TRAVEL SHOULD BE RESTRICTED TO EMERGENCIES ONLY. IF YOU MUST TRAVEL, HAVE A WINTER SURVIVAL KIT WITH YOU. IF YOU GET STRANDED, STAY WITH YOUR VEHICLE. SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING. THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1. &&
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