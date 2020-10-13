Terry L. Ritchhart
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1950-2020 Terry L. Ritchhart, 70, of Cheyenne died October 9. He was born September 20,1950 in South Dakota. A memorial service will be announced at a later date. Cremation is under the care of Schrader, Aragon and Jacoby Funeral Home. Condolences may be offered at www.schradercares.com.

To plant a tree in memory of Terry Ritchhart as a living tribute, please visit Tribute Store.
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