...HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO
6 PM MDT WEDNESDAY...
* WHAT...WEST WINDS 30 TO 40 MPH WITH GUSTS UP TO 70 MPH
EXPECTED.
* WHERE...LARAMIE VALLEY, EAST PLATTE COUNTY, SNOWY RANGE AND
CENTRAL LARAMIE COUNTY COUNTIES.
* WHEN...FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 6 PM MDT WEDNESDAY.
* IMPACTS...MAINLY TO TRANSPORTATION. STRONG CROSS WINDS WILL BE
HAZARDOUS TO LIGHT WEIGHT AND HIGH PROFILE VEHICLES, INCLUDING
CAMPING AND TRACTOR TRAILERS. THERE WILL BE A HIGH RISK FOR
VEHICLE BLOW OVERS, ESPECIALLY ALONG INTERSTATE 80 NEAR
ARLINGTON AND ELK MOUNTAIN. TREE BLOWDOWN COULD ALSO BE A
POSSIBILITY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
PEOPLE SHOULD AVOID BEING OUTSIDE IN FORESTED AREAS AND AROUND
TREES AND BRANCHES. IF POSSIBLE, REMAIN IN THE LOWER LEVELS OF
YOUR HOME DURING THE WINDSTORM, AND AVOID WINDOWS. USE CAUTION IF
YOU MUST DRIVE.
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