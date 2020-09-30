Aubrey Conward "Sonny" Rozell, Jr.
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1953-2020 Aubrey Conward "Sonny" Rozell, Jr., 67, of Cheyenne died September 26. He was born on January 26, 1953 in Oakland, California. Services will be Saturday, 11-2, at Beacon Hill Church. To view the full obituary please visit www.wrcfuneral.com

To plant a tree in memory of Rozell Jr. Aubrey Conward as a living tribute, please visit Tribute Store.
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