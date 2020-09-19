Heather Elizabeth Savage

 

1996-2020 Heather Elizabeth Savage, 24, of Cheyenne died September 12. At her home. She was born May 1, 1996, in Cheyenne. Funeral services will be held at 3:00 p.m., Tuesday, at The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Lincolnway Chapel. For full obituary and to leave condolences for the family please visit www.wrcfuneral.com

To plant a tree in memory of Heather Savage as a living tribute, please visit Tribute Store.
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