Rosalie Ruth Smith
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1945-2020 Rosalie Ruth Smith, 75, of Cheyenne died September 2. She passed with love and dignity in her home surrounded by her loving family. Services will be held at 2:00 p.m., Tuesday, in Wiederspahn-Radomsky Chapel. Cremation has taken place. For full obituary please visit www.wrcfuneral.com

To plant a tree in memory of Rosalie Smith as a living tribute, please visit Tribute Store.
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