...EARLY SEASON SNOW AND COLD WILL IMPACT SOUTHEAST WYOMING AND
WESTERN NEBRASKA STARTING MONDAY NIGHT...
AN UNUSUALLY COLD AIRMASS FOR THIS TIME OF THE YEAR IS FORECAST TO
PUSH SOUTH ACROSS THE HIGH PLAINS BEGINNING ON MONDAY. CONFIDENCE
IS INCREASING WITH THE POTENTIAL FOR ACCUMULATING SNOWFALL AND
VERY COLD TEMPERATURES ACROSS SOUTHEAST WYOMING AND WESTERN
NEBRASKA.
A SHARP COLD FRONT IS FORECAST TO MOVE SOUTH ACROSS THE EASTERN
PLAINS MONDAY AFTERNOON, RESULTING IN A RAPID DECREASE IN
TEMPERATURES INTO THE 50S AND 40S MONDAY AFTERNOON AND MONDAY
EVENING. PRECIPITATION WILL BEGIN AS RAIN INITIALLY, AND THEN
GRADUALLY CHANGE TO SNOW DOWN TO ELEVATIONS OF 4000 FEET MONDAY
NIGHT. SIGNIFICANT SNOW ACCUMULATIONS ARE POSSIBLE FOR ELEVATIONS
ABOVE 5500 FEET MONDAY NIGHT AND TUESDAY MORNING.
IN ADDITION, A HARD FREEZE WILL LIKELY END THE GROWING SEASON FOR
ALL LOCATIONS TUESDAY NIGHT WITH OVERNIGHT LOW TEMPERATURES IN THE
TEENS AND 20S INTO EARLY WEDNESDAY MORNING.
PLEASE STAY TUNED TO THE LATEST FORECAST AND POTENTIAL
WATCHES AND WARNINGS FROM THE NATIONAL WEATHER SERVICE REGARDING
THE EARLY SEASON WINTER WEATHER EVENT.