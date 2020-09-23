Sharon L. Smith

 

1941-2020 Sharon L. Smith, 79, of Cheyenne died September 20. She was born on September 10, 1941 in Devils Lake, North Dakota. A Celebration of Life will be Saturday, 10:00 a.m. to 12:00 p.m. at The Gathering Place, 1900 East 21st Street. To view the full obituary please visit www.wrcfuneral.com

To plant a tree in memory of Sharon Smith as a living tribute, please visit Tribute Store.
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