Edward Stortz

 

1949-10/10/2020 Edward Stortz, 71, of Cheyenne died October 10. He was born on June 22, 1949 in Decorah, IA to Allan and Dorothy Lynch Stortz. No services have been scheduled at this time.

To plant a tree in memory of Edward Stortz as a living tribute, please visit Tribute Store.
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