Clifford Hans "Cliff" Turner
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1965-2020 Clifford Hans "Cliff" Turner, 55, of Cheyenne died September 12. He was born on March 15, 1965 in Sioux Falls, South Dakota. Cremation has taken place and a private ceremony was held on Friday, September 18th.

To plant a tree in memory of Clifford Turner as a living tribute, please visit Tribute Store.
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