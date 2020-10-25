Mullens, Michael (2020, At Attention)
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Michael Mullens of Cheyenne was sworn in on Oct. 16 as the newest member of the Wyoming Army National Guard’s Delta 2-149th Aviation.

Mullens will be assigned as an avionic mechanic with the unit.

He said he joined for the educational benefits that will enable him to achieve his goal of becoming a physical therapy technician.

At Attention is a compilation of news releases related to military personnel from southeast Wyoming and their recent accomplishments. To submit an item for publication, email it to news@wyomingnews.com or call

307-633-3120.

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