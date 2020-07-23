Name: STAR ROSELLI
Party Affiliation: ULTRA CONSERVATIVE REPUBLICAN
Profession: I RUN A NON PROFIT POLITICAL ORGANIZATION
Education: POLITICAL SCIENCE MAJOR AS WELL AS ENGLISH MAJOR
Experience: MEETINGS WITH DIPLOMATS AND POLICY MAKERS DOMESTIC AND FOREIGN
What motivated you to run for this position?
TO ENRICH FINANCIALLY THE LIVES OF THE WYOMING CITIZENS AS I SEE THIER LACK OF HOPE FOR THE FUTURE
What do you consider to be the top three problems facing people running for this office, and how, specifically, would you solve them?
I NEED MORE EXPOSURE TO THE VOTERS OF WYOMING THROUGHOUT THE STATE AND ADDRESS EACH GROUPS THE CATTLE MAN THE FARMERS THE MINERAL MINES THE NATURAL GAS AND OIL PRODUCTION ADDRESSING THE SHUTDOWN OF BUSINESS AND CHURCHES ILLEGALLY TAKING AWAY THIER CIVIL RIGHTS, NOT ENOUGH TIME TO BROADCAST MY PLATFORM TO ALL CITIZENS OF WYOMING TO LIFT THEM FROM POVERTY AND PUT WYOMING ON THE MAP AS A DESTINATION SINCE IM ALREADY IN THE RACE TIME IS LIMITED ITS UNFOLDING AS WE SPEAK.
What three policy issues set you apart from your opponents?
THE FIRST I HAVE THE PRESIDENT’S TENACITY AND HIGH ENERGY THE SECOND WYOMING IS MY ONLY COMMITMENT NO KIDS NOT MARRIED MEANING NO DISTRACTIONS ALSO I DONT DRINK ALCOHOL USE DRUGS OR SMOKE JUST AS THE PRESIDENT, SINCE POLICY ISSUES ARE NOT ADDRESSED BY YOU ,THE QUESTION IS NEBULOUS.