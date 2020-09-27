Monday

Wyoming Legislature’s Joint Subcommittee on Mental Health & Substance Use, 8:30 a.m. Stream at tinyurl.com/WYlegstream.

Cheyenne City Council, 6 p.m. Stream at cheyennecity.org/ecm or call in to 669-900-6833 using event number 967 6328 0039 and password 8505347230.

Laramie County School District 1 Board of Trustees special meeting, forum for school board candidates with Superintendent Boyd Brown, 6-7 p.m., board room at Storey Gym, 2811 House Ave.

Wednesday

Wyoming Legislature’s Wyoming Tomorrow Task Force, 8:30 a.m. Stream at tinyurl.com/WYlegstream.

Cheyenne Board of Public Utilities Board, 3 p.m. Call in to 701-802-5315 using access code 8019953.

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