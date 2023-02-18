These Carey Junior High students were named to the first-semester honor roll for the 2022-2023 school year:
Seventh-grade Carey honor roll, 3.5 to 3.9 GPA
Xoe Allbaugh, Rebekah Allen, Rion Allred, Koby-Ryan Gumataotao Andersen, Lexie Baker, Cooper Barnes, Dylan Barnes, Noah Barnes-Smith, Raelee Bechtle, Kailyah Bento, Emma Berreth, Wyatt Bessinger, Holden Bohlender, Hayla Briggs, Evelyn Bristol, Kaylie Brow, Braden Burrows, Brandon Callahan, KeAhna Chavez, Avery Cicarelli, Madysen Colbert, Rose Costa, Boomer Cuppy, Cash Dean, John Deese, Chloe Dike, Sasha Dilday, Paisley Donovan, Ailyn Duarte Heras, Riley Dvorak, Briana Egbert, Jaysen Eggli, Aurora Eguizabal, Hayden Elioff, Makayla Eliopoulos, Isis Exon, Adam Fletcher, Gianna Florita, Brooklyn Freeman, Adalynn Frogge, Annabelle Gebo, Logan Goff, Gavin Gold, Kellen Gore, Quinlan Gore, Abigail Grapes, Caden Hall, Shaylee Hall, Brenna Hansen, Ashley Hendry, Lauren Heny, Jazmine Howard, Dax Hunt, Alexis Irwin, Juliana Jeffery, Jayden Johnson, Luke Justice, Maxwell Kincheloe, Stevahna Kissell, Caleb Koldeway, Thomas Kritzmire, Surya Kuchanur, Joselynn LaVanway, Jaden Leander, Kaitlyn Leming, Ava-Grace Lemus, Mara Liljedahl, Aryana Lopez, Ryder Malm, Benjamin Martel, Landen Mayle, Johnathan Mazurik, Kara McBride, Lilah McDowell, Joshua McWilliams, Michael Justin Meyer, Demee Miller, Seth Miller, Killian Mills, Christine Moore, Leonardo Morales Garay, London Morgan, Reilly Morris, Jefferson Morrow, Kayne Morrow, Londyn Moss, Aleiya Murphy, Ashley Mutheu, Sienna Naranjo, Asher Nuland, Chloe Ortiz, Malikai Papin, Austin Parks, Destiny Paulson, Lilly Payton, Connor Pena, Chance Prestwood, Donovan Prime, Izaiah Quintana, Finn Rasanen, Isabella Resendiz, Araya Roberts, Mikah Robles, Jacob Rocha, Jancarlos Rodriguez Ochoa, Dominik Rohloff, Caleb Roles, Jason Ruff, Andre Salas, ShayLynn Sandoval, Leila Savage, Taylor Schmidt, Trent Simmons, Logan Snyder, Addison Sorenson, Joshua Stephenson,Tyson Stoeckley, Caden Stransky, Rebekah Stuart-Walker, Renata Suarez Rodriguez, Heidi Sutherland, Macy Tafoya, Ella Valente, Jaden Vallee, Noah Van De Vliet, Brody Vaughan, Max Vickers, Sam Vickers, Courtney Walton, Josh Walton, Aislinn Weber, Silais West, Jacob White, Daviney Windows, Justin Witte, Ethan Wolfer, Morgan Wood and Taitum Wright.
Seventh-grade Carey honor roll, 4.0 GPA
Marques Adekale, Kohner Artery, Claudia Arwood, Lilly Badger, Jayla Ballenger, Hayden Barrandey, Ivy Bentley, Natalya Bonds, Jaxon Bromagen, Alina Chen, Hayden Cole, Karli Collins, Annalee Cooley, Tyler Crecelius, Maggie Dixon, Thiyya Draper, Elliott Eggleston, Brinnlyn Eldridge, Madison Eskam, Kara Fogg, Ethaney Frint, Elijah Gonzalez, Ellie Hamilton, Kace Hansen, Michael Hazel, Macy Henschel, Kayla Herrman, Lola Hickox, Laney Hilton, Lily Hughes Kisicki, Eliana Iglesias, Wyatt Illingworth, Kendall isenberger, Thomas Jones, Devyn Kaiser, Braxton Keith, Afton Knox, Olivia Lackey, A’raiyah Lamblin-Potter, Danica Lees, Raeley Lind, Avery Little, Yahel Lopez-Garcia, Rose Losalu, Jade Lucero, Abigail Martin, Dashel Martin, Evelyn McCollom, Benjamin McFadden, Jared Miller, Ryder Mitchell, Evelyn Moench, Izaiah Moore, Ethan Muzquiz, Sandra Nigh, Dixie Northcutt, Anna Oiler, Felix Padilla, Brenden Romero, Maiya Salisbury, Christian Schatz, Karley Schuessler, Olivia Simola, Madelyn Soholt, Neilah-Mae Stilson, Theresa Tearpak, Molly Tucker, Lillian Vitley, Liam Wakkinen, Renna Walker, Nora Westling, Jonah Will, Khloe Wilson, Aftyn Wollert, Kenneth Zabriskie and Andrew Zubrod.
Eighth-grade Carey honor roll, 3.5 to 3.9
Brooke Ailes, Sarah Barela, Peyton Barrandey, Sivanna Baumhover, Baylee Beard, Madison Bettendorg, Braden Bohlmann, Kirros Boyd, Gage Broda, Olivia Burney, Jorja Carter, Noah Clark, Asher Conyers, Morgan Courts, Maleea Cruz, Patricia Dehner, Kylie Demalas, Haley Diaz, Willem Dobler, Hector Duarte Heras, Delilah Duran, Kayla Edwards, Joni Estonactoc, Adam Fansler, Nazif Faqeeri, Miracle Fennell, Colin Fertig, Trevor Feurt, Rylan Garman, Mikkel Goertel, Ava Golden, Brayden Goldman, Camille Gomez, Nolan Gorman, Rebekkah Greenwalt, Cooper Hassler, Caden Haynes, Chloe Hemingway, Paige Hensley, Holden Holloway, Chantell Johnson, Sadell Johnson, Lander Krueger, Kodi Lamb, Evelyn Leiker, Maria Livermont, Natalie Lohse, Rhett Mainwaring, Cyrus Martens, Rayne McPherson, Meiya McQueen, Taggart Miller, AviElle Mitchell, Braxton Monteagudo, Kaylah Morgan, Connor Moyer, Taylor Nelson, Warren Nielson, Kailee Ojeda, Jove Patterson, Jase Pearson, Natalie Perry, Aspen Pexton, Achyut Ramesh, Elizabeth Rauzi, Kevin Reddy, Gunner Reese, Dayton Rhoades, Ashlyn Ritchhart, Aleyna Robb, Everett Schon, Azlyn Silva, Rachel Simon, Kendra Slack, Aidan Smith, Tyler Stephenson, Raychel Stolp, Andrew Talkington, Brady Trippel, Ivan Tsan, Kasey Valerio, Kenna Van Houten, Cameron Wallesch, Keira West, Avery White, Shaw Wilber, Bridger Woods and Hans Zabriskie.
Eighth-grade Carey honor roll, 4.0
Jacob Allred, Anna Anderson, Keira Archer, Peter Axtell, Elliot Banaszynski, Paige Bassett, Evan Bott, Evan Bruce-Franson, Devon Burbank, Brycen Burt, Logan Capps, Lexie Church, Lillian Clinesmith, Abraham Cole, Ariana Crawford, Kamryn Crozier, Jose Cruz Dominguez, Taryn Davis, Ava Decker, Sadie Delzeit, Isabella DeMatteo, Bridget DeMelfi, Ariq Dreifus, Qiana Dreifus, Ashley Duckworth, Madilyn Dyl, Keagan Eicholtz, Briahna Elsood, Andrew Escajeda, Sheridan Eskam, Calee Garza, Ike Giller, Jayla Gonzalez, Addison Goodman, Adriana Hardin, Athaniel Hardy, Zeah Hartley, Ryan Haskell, Jared Haynes, Halley House, Tracen Howard, Layla Hughes, Abigail James, James Kang, Carter Kennedy, Kason Kinstler, Layla Kling, Brooklyn Lake, Noah Leaf, Maci Little, Braelynn Love, Anh Luu, Maggie Madsen, Makaila Merriam, Emily Mitchell, Aiyanna Montgomery, Brandi Moody, Penelope Myers, Tatiana Nigh, Blake Nuse, Paislee Olson, Emmalee Phelps, Aspyn Pierce, Noah Pino, Jonathan Quintana, Mason Ralls, Toriana Ritsema, Deanna Roccabruna, Adaline Rockweiler, Miah Schultze, Wyatt Songy, Layla Suter, Nicholas Thornell, Lily Vehar, Carly Wade, Bradley Williams, Samuel Williams and Aidric Winters.