The following students from Cheyenne’s Johnson Junior High School achieved placement on the second semester honor roll for the 2021-22 school year:
Seventh grade – 4.0
Nuria Altamirano, Katelynn Brennan, Bailey Burnside, Elizabeth Callison, Kaitlyn Camphouse, Sophia Carabajal, Amiah Christoffersen, Avalee Climis, Aidan Crankshaw, Lyric Gay, Zekarias Gomez, Gracee Grisham, Makenna Hall, Devin Hawk, Annamarie Icke, Laila Jackson, Caylynn Jahner, Logan Kautzman, Destiny Lehman, Meadow Lemons Lacombe, Liam Mackeyfill, Alexis Martinez, Colbi McLean, Cadence Messenger, Eliza Moore, Layla Munoz, Gage Murphy, Gabriel Navidad, Elana Osban, Maria Ines Palacios Lopez, Destin Palluck, McKayla Pinder, Amoree Pino Jane Pivik, Allana Plamann, Kyson Potter, Nathan Ray, MaKaylah Rentner, Sadie Rubright, Saray Santana Morales, Laney Scott, Anoka Shafer, Summer Smith, Rocio Soto Dominguez, Aridessa Spence, Jera Stanaford, Brody Stedman, Gavin Storer, Verity Tatum-Dennis, Allison Tiegs, Gentry Valentine, Rachel Walker
Seventh grade – 3.5-3.9
Sienna Altamirano, Ivan Araiza-Torres, Valeria Arellano, Brandon Aviles, Georja Collins, Grace Enstad, Devyn Gross, Madison Hyatt, Nathanial Perez, Alia Robledo, Elina Rodriguez, Jennavecia Salinas, Clara Seedorf, Ziva Shank, Inez Smith, Zaccary Taylor, Daniel Tinoco, Naomi Weitzel, Julian Wheeler, Adeline Whelan, Faith Wills, Khloee Perez-Ramos, Jake Brown, Broc Daves, Grace Davis, Landen Davis, Lily Doan, Sebastian Hernandez, Skyla Hockenberger, Ana Gabela Lacerda Reeves, MariaAlynna Lunsford, Mariah Macy, Kelly O’Connor, Eliana Pacheco, Seth Parker, Alan Schuman, Chaz Smith, Cheyenne Brinson, Jaelyn Brown, Katie Christopherson, Joseph Garcia, Kevin Henry, Stephen Irwin, Derek Meriwether, Yerosen Mowery, Brandy Myslive, Janaie Perez-Ramos, Antonio Rico, Journey Ridgeway, Jaylyn Rothermel, Carmen Serrano, Julianna Tessiatore
Eighth grade – 4.0
Anna Badgett, Ashley Chavez Garcia, Natalia Claypool, Kaine Gaedtke-Schaefer, Kaine Gaedtke-Schaefer, Michelle Gracia, Kelsey Greenlee, Neal Hushbeck, Bailey Kilpatrick, Alexandria Kirk, Easton Lopez, Fernanda Loya, Avyanna Martinez, Brandon Morrison, Emma Padilla Monroy, Alexandria Perry, Kiara Thoms, Christian Torres, Aaron Walker, Serenity Walker, Morgan Woytenko, Gabriella Yanez
Eighth grade – 3.5-3.9
Gabriel Acosta Rios, Helena Brennan, Faith Burgess, Demitri Cotton, Ariah Garduno, Forrest Heschke, Mason Jones, Venice Lizette Leyson, Olivia Martinez, Mya Rios-Turner, Mareli Ruiz Ramirez, Adelaine Schneider, Vega Schwatken, Baylie Swanson, Jonah Tesh, Lacie Wentroble-Dowd, Cheyenne Brown, Lynniah Coleman, Caleb Mannier, Natalia Miller, Camila Vazquez, Kaelyn Wilcox, Reyna Acosta Castillo, Urijah Camargo, Perla Hernandez-Ruiz, Hannah Hrasky, Nathan Shupe, Crew Springer, Thomas Ten Eyck, Valeria Aguilera, Leyna Baker, Gabriel Barnes, Eko Cauwenberghs, Hailey Darab, Delko DeCoste, Audrianna Halley, Kainen Hamilton, Gracie Martinez, Makayla McLaury, Evan Molinar Muela, Sylvia Owens-Newbold, Malayna Paxton, Gavin Piccola, Carson Ripley, Andrea Terrazas, Alaysha Walker, Evan Westervelt