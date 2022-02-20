The following students from Cheyenne’s Johnson Junior High School achieved placement on the first semester honor roll for the 2021-22 school year:
Seventh grade – 4.0Nuria Altamirano, Katelynn Brennan, Bailey Burnside, Elizabeth Callison, Kaitlyn Camphouse, Sophia Carabajal, Amiah Christoffersen, Avalee Climis, Aidan Crankshaw, Lyric Gay, Gracee Grisham, Makenna Hall, Devin Hawk, Annamarie Icke, Laila Jackson, Caylynn Jahner, Logan Kautzman, Destiny Lehman, Meadow Lemons Lacombe, Liam Mackeyfill, Alexis Martinez, Colbi McLean, Cadence Messenger, Eliza Moore, Layla Munoz, Gage Murphy, Gabriel Navidad, Elana Osban, Maria Ines Palacios Lopez, Destin Palluck, McKayla Pinder, Amoree Pino, Jane Pivik, Allana Plamann, Kyson Potter, Nathan Ray, MaKaylah Rentner, Alia Robledo, Sadie Rubright, Saray Santana Morales, Laney Scott, Clara Seedorf, Anoka Shafer, Summer Smith, Rocio Soto Dominguez, Aridessa Spence, Jera Stanaford, Brody Stedman, Gavin Storer, Verity Tatum-Dennis, Allison Tiegs, Gentry Valentine, Alivianah Vasquez, Rachel Walker, Khloee Zunker
Seventh grade – 3.5-3.9Sienna Altamirano, Valeria Arellano, Brandon Aviles, Cheyenne Brinson, Jake Brown, Georja Collins, Broc Daves, Abygaile Davis, Landen Davis, Lily Doan, Grace Enstad, Devyn Gross, Sebastian Hernandez, Skyla Hockenberger, Madison Hyatt, MariaAlynna Lunsford, Mariah Macy, Brandy Myslive, Eliana Pacheco, Seth Parker, Nathanial Perez, Antonio Rico, Journey Ridgeway, Elina Rodriguez, Carter Rogers, Jennavecia Salinas, Timothy Selliah, Chaz Smith, Inez Smith, Nichole Sumare, Zaccary Taylor, Julianna Tessiatore, Daniel Tinoco, Naomi Weitzel, Adeline Whelan, Faith Wills
Eighth grade – 4.0Anna Badgett, Ashley Chavez Garcia, Natalia Claypool, Delko DeCoste, Kaine Gaedtke-Schaefer, Michelle Gracia, Kelsey Greenlee, Neal Hushbeck, Bailey Kilpatrick, Alexandria Kirk, Easton Lopez, Fernanda Loya, Avyanna Martinez, Brandon Morrison, Emma Padilla Monroy, Alexandria Perry, Kiara Thoms, Christian Torres, Brooklyn Vasquez, Aaron Walker, Morgan Woytenko, Gabriella Yanez
Eighth grade – 3.5-3.9Reyna Acosta Castillo, Gabriel Acosta Rios, Valeria Aguilera, Leyna Baker, Eric Barahona Sanchez, Gabriel Barnes, Helena Brennan, Cheyenne Brown, Urijah Camargo, Eko Cauwenberghs, Lynniah Coleman, Demitri Cotton, Hailey Darab, Ariah Garduno, Audrianna Halley, Kainen Hamilton, Forrest Heschke, Hannah Hrasky, Venice Lizette Leyson, Elijah Luna, Gracie Martinez, Olivia Martinez, Makayla McLaury, Natalia Miller, Sylvia Owens-Newbold, Malayna Paxton, Gavin Piccola, Carson Ripley, Adelaine Schneider, Vega Schwatken, Crew Springer, Thomas Ten Eyck, Andrea Terrazas, Jonah Tesh, Camila Vazquez, Alaysha Walker, Lacie Wentroble-Dowd, Evan Westervelt, Kaelyn Wilcox