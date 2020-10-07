CHEYENNE – Cheyenne All-City Children’s Chorus announced in a news release that it will begin its 45th season, “BlesSings,” at 4 p.m. Saturday, Oct. 10.

This opening concert, titled “HOPE,” will only offer in-person seating to parents of participants due to COVID-19 concerns. Everyone else can watch the livestreamed concert at www.facebook.com/Cheyenne-All-City-Childrens-Chorus-32933019537

The performance will feature both the group’s Concert and Lyric Choirs under the direction of Vincent Mingils and Debbie Mathews.

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