CHEYENNE – U.S. Attorney General William Barr will be in Cheyenne on Thursday to lead a roundtable discussion with state and local law enforcement.

In addition to Barr, Drug Enforcement Administration Acting Administrator Tim Shea, U.S. Attorney for Wyoming Mark Klaassen and Interim Director of Wyoming Division of Criminal Investigation Forrest Williams will be present.

Barr, along with these other officials, will participate in the roundtable with Wyoming police chiefs and sheriffs, along with other members of law enforcement.

The event is not open to the public, but the media has been invited to cover Barr’s visit to the capital city.

Tags

comments powered by Disqus