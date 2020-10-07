CHEYENNE – Cheyenne cemetery personnel will conduct their annual cleanup operations at the complex from Oct. 15 through Oct. 23.

This will involve the removal of temporary grave site decorations and receptacles showing evidence of wear, as well as those items and displays that interfere with routine maintenance operations.

Those wishing to retrieve decorations or receptacles should do so no later than Wednesday, Oct. 14.

For more information, call 307-637-6402.

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