CHEYENNE – At 3 p.m. Monday, Sept. 21, the Cheyenne Board of Public Utilities will have its monthly board meeting.

Following current recommendations from health officials and to ensure social distancing measures, the board members will meet outdoors at the South Lions Park Picnic Shelter, located off South Lions Park Drive.

Public participation is welcomed and encouraged. For more information about the meeting, including an agenda and board packet, go online to https://www.cheyennebopu.org/About-Us/Board-Meetings.

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