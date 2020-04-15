CHEYENNE – Miss going to the farmer’s market? What about art shows? Cheyenne residents can now shop locally sourced goods via the Cheyenne Virtual Market.

Support local vendors and artisans from April 17-26 by searching “Cheyenne Virtual Market” on Facebook. From there, you’ll be directed to a page where you can browse everything from artwork and clothing to health and wellness products.

For additional information, email Amanda Howard at mandyk119@aol.com.

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