...A DEVELOPING WINTER WEATHER STORM WILL BRING ACCUMULATING SNOW
TO SOUTHEAST WYOMING WEDNESDAY AFTERNOON THROUGH THURSDAY
AFTERNOON...
...WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO 6 PM
MDT THURSDAY...
* WHAT...HEAVY SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 5 TO 9
INCHES. NORTHEAST WINDS UP TO 30MPH WILL CREATE AREAS OF BLOWING
AND DRIFTING SNOW.
* WHERE...SOUTHERN NEBRASKA PANHANDLE TO INCLUDE SCOTTSBLUFF,
KIMBALL, SIDNEY. SOUTHEAST WYOMING PLAINS TO INCLUDE CHEYENNE,
TORRINGTON AND WHEATLAND. LOWER ELEVATIONS WEST OF THE LARAMIE
RANGE TO INCLUDE MUDDY GAP, RAWLINS, AND ELK MOUNTAIN.
* WHEN...FROM 6 PM THIS EVENING TO 6 PM MDT THURSDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT TO IMPOSSIBLE THIS
EVENING THROUGH FRIDAY MORNING. PLAN ON TRAVEL DELAYS AND SNOW
COVERED ROADS. STRONG WINDS CREATING BLOWING SNOW AND POOR
VISIBILITY AT TIMES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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