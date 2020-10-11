CHEYENNE – The city of Cheyenne Sanitation Division will conclude the 2020 residential yard waste program during the first week of November.

The last week of service will be Nov. 2-6.

The Compost Facility, located at 3714 Windmill Road, is available for disposal of residential yard waste year-round. Hours are 9 a.m. to 5 p.m. Tuesday through Saturday. Large loads are not accepted after 4:30 p.m.

For more information, contact the Sanitation Division at 307-637-6440. You may find additional information at www.cheyennecity.org/publicworks or download the Recycle Coach app on your device to receive notifications about any changes in the city’s collection schedule.

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