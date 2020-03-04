CHEYENNE – A special meeting of the city of Cheyenne’s governing body will begin at 6 p.m. Thursday, March 5, for collective labor bargaining with Cheyenne Professional Firefighters, International Association of Firefighters, Local No. 279.

The meeting is open to the public and will take place in council chambers of the Municipal Building, 2101 O’Neil Ave. Public comment will not be heard.

No other business will be conducted at the meeting.

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