CHEYENNE – Special meetings of the city of Cheyenne’s Governing Body are scheduled for 6 p.m. today and Wednesday in Council Chambers of the Municipal Building, 2101 O’Neil Ave.

The purpose of the meetings is for collective labor bargaining with Cheyenne Professional Firefighters, International Association of Firefighters, Local No. 279, pursuant to Wyoming Statute Section 27-10-104.

The meetings are open to the public, but public comment will not be heard. No other business will be conducted at the meetings.

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