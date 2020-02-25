...SNOW AND BLOWING SNOW EXPECTED THIS AFTERNOON THROUGH TUESDAY
ACROSS THE PINE RIDGE FROM CONVERSE COUNTY WYOMING EAST THROUGH
THE NORTHERN NEBRASKA PANHANDLE...
...SNOW AND BLOWING SNOW WILL CONTINUE ACROSS THE NORTH LARAMIE,
SNOWY, AND SIERRA MADRE MOUNTAIN RANGES THROUGH TUESDAY...
...SNOW AND BLOWING SNOW WILL ALSO DEVELOP ALONG A SMALL AREA IN
EXTREME SOUTHEAST WYOMING AND THE SOUTHERN NEBRASKA PANHANDLE
LATE TONIGHT INTO TUESDAY...
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM MST THIS
EVENING...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 4
INCHES. WINDS GUSTING AS HIGH AS 40 MPH.
* WHERE...NORTHERN LARAMIE COUNTY, SOUTHERN PLATTE AND GOSHEN
COUNTIES IN WYOMING. THE TOWNS OF KIMBALL, HARRISON, AND
SIDNEY IN THE SOUTHERN NEBRASKA PANHANDLE. SNOW AMOUNTS WILL
BE LESS IN CHEYENNE.
* WHEN...FROM 5 AM TO 8 PM MST TUESDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. AREAS OF BLOWING
SNOW COULD ALSO SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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