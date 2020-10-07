CHEYENNE – The Wyoming Supreme Court on Tuesday issued three orders which, collectively, increase the cost of filing papers in Wyoming district and circuit courts by electronic means, i.e., via fax or by email, to $1 per page.

If payment for such filings is not received within 10 days of the clerk’s receipt of the electronic filing, the judge may strike the filing or dismiss the case.

According to a news release from the Wyoming State Bar, the new fee may be waived if the court determines that a party is indigent or is entitled to a court-appointed lawyer.

The increase will go into effect Dec. 7.

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