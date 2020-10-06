CHEYENNE – The Cheyenne Police Department will participate in the National Coffee With a Cop Day on Wednesday, Oct. 7.

The event will take place from 9 to 10 a.m. at Dazbog Coffee, 3911 E. Pershing Blvd., and is an opportunity to remove the physical barriers that routinely exist between police officers and community members, allowing for relaxed, one-on-one interactions.

CPD has participated in numerous Coffee With a Cop events in 2018 and 2019, with various local coffee shops hosting the event.

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