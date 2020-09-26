CHEYENNE – The National Society of the Daughters of the American Revolution is holding a National Day of Prayer, and the Cheyenne chapter is observing this chance to come together to pray for our nation on Saturday, Oct. 10.

Wyoming State Chair for the National Day of Prayer Gina Gibson will be leading the prayer. Join the group at 10:30 a.m. at Lions Park in front of the amphitheater.

Please bring your own chair and bring nonperishable food items to be donated to the VA Food Pantry.

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