CHEYENNE – On Saturday, the Cheyenne Downtown Development Authority will host a paint-by-numbers event, where residents can pitch in to complete a large mural in the alley behind Flipper’s, between Central and Capitol avenues, and 17th Street and Lincolnway.

Artist Larisa Dudnikov will have sketched a western mural on the wall for the community to paint together from 10 a.m. to 3 p.m. No supplies are necessary, and all ages are invited to participate.

During the mural painting, the DDA will also auction off six custom-painted picnic tables from the new Pocket Park unveiled this summer. The auction will begin at 2 p.m., and proceeds will help the DDA support and expand the arts scene in downtown Cheyenne.

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