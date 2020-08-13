CHEYENNE – The Laramie County Community College will hold a retreat at 5:30 p.m. Wednesday, Aug. 19, in the LCCC Center for Conferences and Institutes, Room 130.

Members of the public who wish to attend this event are strongly encouraged to do so via the Zoom meeting platform, according to a news release. Instructions on how to access the meeting, as well as meeting agendas and minutes, can be at lccc.wy.edu/about/board.

Those who attend the retreat in person will be required to wear masks and follow social distancing protocols. The session will be limited to 25 in-person attendees, all of whom will be screened before being allowed to enter the room.

Tags

comments powered by Disqus